الحوسني: سنردد من المدرجات وعبر الزمان سنمضي معاً

دعا مهاجم النادي الأهلي السابق العماني عماد الحوسني، جماهير بلاده لمساندة النادي الأهلي، في مباراته القادمة أمام فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2017، التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل في مجمع السلطان قابوس ببوشر.

وقال عماد الحوسني عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «دعواتي القلبية بأن يوفق رب العباد الأهلي وأن يحفظه ويحميه فوق كل أرض وتحت كل سماء، وسنردد من المدرجات وعبر الزمان سنمضي معاً». وأضاف الحوسني: «حضوركم مطلب، ولن ننسى بأن الجميع سيستمع وسيُطرب بأهازيج المجانين وسماع النسخة الأصلية من (للأهلي جينا)». وواصل المهاجم العماني، قائلاً: «نداء إلى جميع جماهير السلطنة للحضور ودعم كتيبة الملوك في هذا اللقاء، والاستمتاع بما يقدمه أحد أفضل الأندية الخليجية والآسيوية». يشار إلى أن رمز النادي الأهلي الكبير، الأمير خالد بن عبدالله طالب إدارة ناديه بتكريم عماد الحوسني خلال مواجهة ذوب آهن أصفهان.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٩) صفحة (١٤) بتاريخ (٢٤-٠٢-٢٠١٧)