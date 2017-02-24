قاعة تعلم نشط وخطة إعلامية لموهوبي حفر الباطن

افتتح مدير التعليم بمحافظة حفر الباطن عايض الرحيلي، قاعة التدريب والتعليم النشط في ابتدائية عبدالرحمن الغافقي، بحضور قائد المدرسة عبدالله العنزي.

كما افتتح المعرض الدائم للموهوبين في المدرسة، وتكريم الطلاب المتميزين سلوكياً للفصل الدراسي الأول، ودشن ورشة بناء الخطة الإعلامية للمركز الإعلامي من الطلاب الموهوبين.

وتهدف الورشة إلى تعزيز الجانب الصحفي والإعلامي للطلاب الموهوبين وتحفيزهم من أجل إعداد جيل صحفي من أبناء المحافظة، وأوصت الورشة بضرورة إجراء مسح ميداني من خلال إقامة استبيان إلكتروني لاستكشاف ميول الطلاب للجانب الإعلامي، وتحديد مجالات اهتماماتهم وإطلاق منصة إعلامية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٩) صفحة (٦) بتاريخ (٢٤-٠٢-٢٠١٧)