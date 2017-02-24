سفير الكويت: بلادي لن تنسى وقفة المملكة في صد الاحتلال العراقي

نوه سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، بمتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين، التي تجسد في مضمونها وحدة المصير والعمل نحو مواصلة التنسيق والتعاون في جميع المجالات ومواجهة الأخطار والتحديات المحيطة بما يحقق استقرار وازدهار البلدين وجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد السفير في تصريح بمناسبة اليوم الوطني الـ 56 ويوم التحرير الـ 26 لبلاده، أن العلاقات الأخوية بين البلدين أضافت بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤخراً للكويت، صفحة جديدة في سجل العلاقات الراسخة بما يعزز العمل الثنائي في المجالات كافة.

وقال: لن تنسى الكويت وأهلها المواقف المشرفة للمملكة قيادة وشعباً في نصرة الحق الكويتي إبان الاحتلال العراقي، وأيادي الملك سلمان بن عبدالعزيز البيضاء، عندما كان أميراً لمنطقة الرياض، في تقديم كافة الدعم والمساندة للمواطنين الكويتيين.

وأكد السفير أن بلاده وهي تعيش احتفالاتها الوطنية لتستلهم ما تنعم به من استقرار أمني واقتصادي، ومضيها قدماً إلى جانب أشقائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق مزيد من التقدم على مختلف الصعد لأبناء المنطقة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٩) صفحة (٢) بتاريخ (٢٤-٠٢-٢٠١٧)