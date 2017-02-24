441 طالباً يستفيدون من خدمات مركز «موهوبي الأحساء»

نفذ مركز رعاية الموهوبين في «تعليم الأحساء» مجموعة من البرامج الموجهة إلى الطلبة الموهوبين والمتميزين بناءً على خطته التنفيذية للعام 1437/ 1438هـ.

وبلغ عدد المستفيدين من البرامج التي نفذت خلال الفصل الدراسي الأول 441 طالباً من مختلف المراحل الدراسية، منهم 321 طالباً موهوباً من خلال برامج علمية أكاديمية، تعتمد على أساليب حل المشكلات ومهارات البحث العلمي، وبرامج الذكاء الصناعي في الروبوت ومنظومة الاختراع.

كما عمل المركز على تنفيذ مقياس القدرات العقلية على طلاب مدارس فصول الموهوبين للكشف عن الطلبة الموهوبين فيها دعماً لمشروع فصول الموهوبين.

وتم من خلال الشراكة بين «تعليم الأحساء»، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تنفيذ عدد من دورات الحوار المجتمعي «نسيج» التي تهدف إلى زرع قيم التعايش في نفوس طلاب المرحلة الثانوية، وبلغ عدد المستفيدين من المشروع خلال الفصل الدراسي الأول 120 طالباً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٩) صفحة (٥) بتاريخ (٢٤-٠٢-٢٠١٧)