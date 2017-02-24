«العصا البيضاء» في معهد النور

نظم معهد النور للبنات في الأحساء بالتعاون مع جامعة الملك فيصل وجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة في الأحساء، أمس الأول، لقاء بعنوان «فعاليات العصا البيضاء»، برعاية مساعدة مدير عام تعليم الأحساء للشؤون التعليمية خلود الكليبي، ووكيلة شؤون الطالبات في جامعة الملك فيصل الدكتورة فايزة الحمادي، وحضور مديرة إدارة التربية الخاصة، وحرم مدير جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة في الأحساء عبداللطيف الجعفري، وعدد من القيادات في إدارة التعليم وجامعة الملك فيصل.

ويأتي اللقاء في إطار التعاون مع جامعة الملك فيصل وجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة في تحقيق الشراكة المجتمعية مع معهد النور، كما تم تدشين معرض مصاحب اشتمل على عدد من الأركان منها مشاهير العصا البيضاء، وأعمال يدوية وفنية لطالبات معهد النور.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٩) صفحة (٦) بتاريخ (٢٤-٠٢-٢٠١٧)