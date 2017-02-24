أداء صلاة الجنازة على الشهيد

أدى مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج بعد صلاة ظهر أمس، في جامع العمري بمحافظة خميس مشيط، صلاة الجنازة على العريف مبارك بن صالح القحطاني، أحد منسوبي شرطة محافظة ظهران الجنوب، الذي استشهد نتيجة سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميلشيات الحوثية من الأراضي اليمنية أمس، على حي سكني بمحافظة ظهران الجنوب، بحضور محافظ خميس مشيط سعيد بن مشيط، ومدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح القرزعي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية في المنطقة.

ونقل الفريق المحرج عقب الصلاة، تعازي ومواساة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، لوالد الفقيد وإخوته وذويه، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم عبر ذوو الفقيد، عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة لمواساتهم، والوقوف إلى جانبهم في مصابهم، التي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار.

من جهة أخرى، أجرى وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أمس، اتصالاً هاتفياً بأسرة الشهيد مبارك القحطاني، «رجل الأمن في المحكمة العامة بظهران الجنوب»، والذي استشهد، أمس الأول، بعد سقوط مقذوف أطلقته ميليشيات الحوثي والمخلوع من الأراضي اليمنية على مبنى المحكمة، بينما كان الشهيد يؤدي عمله.

وقدم نيابة عن موظفي وزارة العدل، أحر التعازي إلى أسرة الشهيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وفضله، وأن يلهم أهله وأصدقاءه وزملاءه الصبر والسلوان.

من جانبه، أكد مدير فرع وزارة العدل بمنطقة عسير محمد آل رفيدي أن الوزير وجه بمتابعة الحالة الصحية لعامل النظافة في مبنى المحكمة الذي أصيب جراء حادث سقوط المقذوف، متمنياً له الشفاء العاجل، كما وجه بمتابعة أحوال كافة المتضررين، سواءً كانوا من منسوبي المحكمة أو من المراجعين، مشيراً إلى حرص الوزارة على سلامة كافة العاملين والمستفيدين من خدمات المحكمة.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع قيادة المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة لضمان سلامة المنشآت العدلية وكافة المنشآت الحيوية بالمحافظة.

إلى ذلك، أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي أن الدفاع المدني باشر عند الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح أمس الأول، بلاغاً عن تعرض أحد الأحياء السكنية في محافظة ظهران الجنوب لشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية.

وبين أنه نتج عن شظايا المقذوفات استشهاد العريف مبارك بن صالح القحطاني، أحد منسوبي شرطة محافظة ظهران الجنوب المكلف بحراسة مبنى المحكمة العامة، وإصابة عامل هندي الجنسية بإصابات، نقل على إثرها إلى مستشفى ظهران الجنوب، بالإضافة إلى تعرض عدد من السيارات لأضرار مختلفة، مشيرا إلى أن الجهات المختصة باشرت الموقع لاتخاذ التدابير اللازمة في مثل هذه الحالات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٩) صفحة (٤) بتاريخ (٢٤-٠٢-٢٠١٧)