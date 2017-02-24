لجنة لمتابعة تنفيذ «رؤية 2030» في «مجلس عسير»

أبها ـ الشرق

كشف أمير منطقة عسير رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن خالد، أنه روعي في الدورة الجديدة لمجلس المنطقة إحداث لجنة تختص بمتابعة تنفيذ رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (232) وتاريخ 2/ 8/ 1438هـ بشأن إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية «أداء»، لاسيما أن المجلس سبق وأن أوصى بإنشاء مركز فريق التنسيق التنموي.

جاء ذلك في كلمة له خلال ترؤسه في قاعة الاجتماعات بالإمارة، أمس، اجتماع المجلس في جلسته الأولى من دورته العادية الأولى للعام المالي 1438/ 1439هـ .

وعبر الأمير فيصل بن خالد عن تطلعه مع انطلاق الدورة الجديدة بأن تكون بداية مرحلة جديدة لمسيرة المجلس بما يحقق أهدافه التي أنشئ من أجلها، من خلال التركيز على رفع مستوى الأداء وتحقيق التنمية في المنطقة، والمحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم في إطار الشريعة الإسلامية والأنظمة القائمة، والعمل على تطوير المنطقة اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً، وتنمية الخدمات ورفع كفاءتها، مشيراً إلى أنه تم تشكيل اللجان الرئيسة للمجلس وفقاً لمتطلبات العمل، حيث روعي في هذا كل المستجدات التي لابد من أخذها بعين الاعتبار، وبما يتناسب مع المرحلة الحالية.

وقدم شكره لأعضاء المجلس بجميع لجانه والعاملين في أمانة المجلس على ما قدموه خلال الدورات الماضية من جهود لخدمة برامج التنمية في كافة محافظات ومراكز المنطقة، وما تحقق من نتائج ساعدت على رفع مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية.

ووجه الأمير فيصل بن خالد في ختام الاجتماع، الجهات الخدمية كافة الممثلة في المجلس بالعمل على تنفيذ هذه التوصيات كل فيما يخصه، مقدماً شكره للجميع، ومتمنياً لهم دوام التوفيق.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٩) صفحة (٤) بتاريخ (٢٤-٠٢-٢٠١٧)