التقى ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض أمس، الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو.
وهنأ ولي ولي العهد في بداية اللقاء الرئيس بمناسبة نيله ثقة الشعب الصومالي في انتخابه رئيساً لجمهورية الصومال الفدرالية. ثم جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وفرص تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان الوزير المرافق، ووزير الخارجية عادل الجبير، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد الخطيب، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري، والوفد الرسمي المرافق لرئيس الصومال.
ولي ولي العهد والرئيس فرماجو يبحثان التعاون الثنائي
التقى ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض أمس، الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو.
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