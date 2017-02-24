رؤية
سعود الفوزان
أين رجال أعمالنا من هؤلاء؟!
المعروف في الهند أن والد العروس هو من يتكفل بمصاريف الزواج لابنته وعندما يتوفى تبقى الابنة عانسا خاصة إذا كانت من الفقراء وبالتالي قام رجل الأعمال الهندي السيد (ستيفن) بالتكفل بمصاريف 700 عروس فقيرة وحضر بنفسه معظم حفلات الزواج تحت ترحيب وامتنان من قبل الأهالي، كذلك فعل رجل الأعمال الإماراتي السيد (عبدالله الغرير) الذي تبرع بثلث ثروته في خدمة التعليم والابتعاث، كما لا نتجاهل رجل الأعمال العماني السيد (سعود بهوان) الذي تبرع بـ 17 مليون ريال عماني لوزارة الصحة وكذلك بـ 9 ملايين لتوفير البرادات والمكيفات في جميع المدارس والقائمة تطول ولكن أين رجال أعمالنا من هؤلاء العظماء؟
إذا بحثت عن عمل الخير لبعض رجال أعمالنا فسوف يصعب عليك إيجاده داخل الوطن إن لم يكن معدوما أصلا ولكن ربما تجده في أوروبا أو آسيا حيث يقيم، وعندما تدعوهم إلى مؤتمر يذهب بعضهم إلى المؤتمرات والمحافل الخطابية الرنانة حيث تجدهم يكررون اهتمامهم بالسعودة ومكافحة البطالة ولكن ما خفي كان أعظم حيث إن بعض شركاتهم تفتقر للسعودة الحقيقية وتسير بالسعودة الوهمية وبالتالي لا تجد السعودي إلا بالاستعلامات والأمن وإذا غلبت الروم تجده في شؤون الموظفين أما في الأقسام المخفية عن الأنظار فلا وجود لابن البلد وعندما يجتمعون ما يلبثون يكررون شماعتهم المعروفة (السعودي لا يعمل وغير منتج).
ليس مطلوبا منكم أن تحذوا حذو (ستيفن) ويكفينا تكفلكم بسبعين عانسا فقط كل عام ولا نتوقع منكم مساعدة أبنائنا الدارسين على حسابكم كما فعل (عبدالله الغرير) طالما أن شعاركم (وظيفتك وبعثتك) التي أصبحت محل سخرية لأبنائنا بل تحسين هذا الشعار كي يستطيع أبناؤنا أن يلتحقوا بها، ولا نجبركم أيضا أن تتبرعوا كما فعل (سعود بهوان) بل اذهبوا لمدارس أبنائكم وشاهدوا احتياجات مدرستهم فقط.
قول علي قول
هو رجال الأعمال فقط بل البنوك ايضا والشركات الكبيره ال§ الدوله بالايين بل بالبلايين يا استاذ/ سعود وكذلك اصحاب السمو الملكي واصحاب السمو الأغنياء حفظهم الله وزاد الجميع من فضله وهم معروفين ايضا، أجزم لو انّ هؤلاء الكرام وقفوا جميعهم مع الموطن/الموطنه العاطلين عن العمل وذلك بفتح امجالات علي هيئة مؤسسات عائده لهم بالربح اولا واخيرا بحيث يتفحون باب العمل للشابات والسيدات المؤهلات العاطلات عن العمل وكذلك الشباب والرجال العاطلين ايضا وذلك علي.سبيل المثال لا الحصر تشييد مصانع لا كبيره ولا صغيره لنقل متوسطه كمصنع لصناعة الملابس الجاهزه من إلى ويعمل بها نساء على رجال معاً وتصمم على عدم الأخطلاط إذا لزم الأمر ومصانع صناعة بطاريات من إلي ايضا لكلا الطرفين ومصانع متخصصه لخياطة بدل القطاعات العسكريه بكل المقاسات حسب التعاقد مع قطاعات الدوله المختلفه وكذلك البرهات والكابات والقايشات والرّتب العسكريه علي مختلف اشكالها وكذلك حياكة جميع الملابس الدخليه لهم بمختلف المقاسات ولتكن باللون الزيتي الخ الخ. وهناك مشاريع كثيره مع القطاع الخاص ايضا كحراس الأمن وخلالفه إلخ. الا نتذكر مشروع الرجل البنقالي الذي راح يقرض الفقراء مبالغ صغيره بدون فوائد لتأمين مكينة خياطه لكل اسره تريد ان تعمل ونجح المشروع وهاهو يعمل إلى اليوم ،
آخر الكلام:
رحله حول العالم تبدأ بخطوه شجاعه واحده وشكراً .
العمل الخيري موجود في بلادنا، ولدينا نماذج مشرقة ” عائلة الجبر ” نموذج لعمل الخير ” على مستوى الوطن.
:: من الأعمال التى قامت بها هذه العائلة الكريمة بناء مستشفى الجبر للعيون والأنف والأذن والحنجرة، ومركز الجبر لأمراض الكلى،إنشاء نادي الأحساء الادبي، مشروع الجبر للإسكان الميسر، وغيرها من الأعمال.
:: الدنيا مازالت بخير ، لا أحد ينسى عبدالله فؤاد، وعبدالله المطرود، والقائمة قد تطول.
:: لا أظن أن ذلك خافيا عليك أيها الكاتب الفاضل،لكن أتفق معك أن هنالك تقصير من بعض رجال الأعمال الأثرياء.
مقال جميل أخي – سعود – ولعلها دعوة للآخرين للمشاركة في العطاء..!!..
اولا لافض فوك وصح لسانك ثانيا رجال الاعمال فى بلادنا تمكن وتغلغل فيهم الجشع واصبحو كالنار هل من مزيد والواضح انهم لايهتمون غير بانفسهم ونسو ان كل هذا سياتى يوم ويتركونه ويذهبون الى من يسالهم عن عمرهم فيما افنوه ومالهم من اين اكتسبه وفيما انفقه وازيد على ماتفضلت به لو ان كل رجال اعمال فى مدينة من مدن المملكة عمل اعمال خيريه فى نفس المدينة لما كان هناك لافقير ولا محتاج لو كل رجل اعمال قام ببناء عدة مبانى سكنيه وقام بتاجيرها بمبلغ رمزى للمحتاجين من اصحاب الدخل المحدود والبسيط وللمطلقات لكن للاسف هذا البلد ماكول خيره ومجحود فضله اخير مااقول غير الله يحفظ حكومتنا ويرزقها البطانه الصالحة ويبعدعنه كل سوء
أخي سعود الفوزان …لاأريد أن أعلق لاني أخشى أن أنفعل ؟!!!….لكن فقط أريد أن أسأل البلديات بأي حق توضع أهم شوارع أهم المدن بأسماء تجار لم يتبرعوا من أرباحهم ؟!!!…..فقط لأنه من خيرات البلاد ظهر اسمه وأصبح مشهورا ولكن لم يتبرع لوطنه بشيء؟!!…
أتمنى أحد التجار ليقول لك ياأستاذ سعود لقد عممت وظلمتنا انا تبرعت بكذا وكذا ونحن بانتظار أحد التجار ليقول لنا ماذا فعل ليكون اسمه بين الأسماء التي ذكرتها في مقالت ….لك تحياتي أستاذ سعود على هذا المقال الجميل …
أبو عبدالله الاصلي ….