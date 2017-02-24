اعتمد المدير العام للتعليم في منطقة نجران الدكتور محسن حكمي، أمس، تكليف عدد من القيادات التربوية والإدارية في إدارات وأقسام الإدارة العامة، وذلك بناء على توصيات لجنة القيادات التربوية والإدارية في اجتماعها الثالث، أمس الأول.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة عبدالله الشهري، أن القرارات شملت تكليف علي آل دغيس مديراً لإدارة الموارد البشرية، وفهد المصعبي مديراً لمكتب المدير العام، وعبدالله الشهري مديراً لإدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي، ومحمد آل هتيلة مديراً لإدارة الموهوبين، وخالد الزهراني مديراً لمكتب «وفاء» المعني برعاية أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين، وموسى الزهراني مديراً لإدارة تقنية المعلومات.
وأضاف أن القرارات شملت أيضاً تمديد تكليف مديري الإدارات المرتبطة بالمدير العام، ومديري الإدارات المرتبطة بمساعد المدير العام للشؤون التعليمية «بنين»، ومديري الإدارات المرتبطة بالمساعد للشؤون المدرسية، ومديرات الإدارات المرتبطة بالمساعدة للشؤون التعليمية «بنات»، بالإضافة إلى تمديد تكليف مديري إدارات شؤون المباني.
تكليف قيادات في «تعليم نجران»
اعتمد المدير العام للتعليم في منطقة نجران الدكتور محسن حكمي، أمس، تكليف عدد من القيادات التربوية والإدارية في إدارات وأقسام الإدارة العامة، وذلك بناء على توصيات لجنة القيادات التربوية والإدارية في اجتماعها الثالث، أمس الأول.
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