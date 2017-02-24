وزير التعليم يُتوِّج الفائزين والفائزات بالنسخة الثانية من المسابقة الوطنية للمهارات

تَوّج وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد العيسى، مساء أمس الأول، الفائزين والفائزات بالنسخة الثانية للمسابقة الوطنية للمهارات، التي أقيمت تصفياتها النهائية للبنين في مقر المعهد الصناعي الثانوي بجدة، وللبنات في كلية التقنية للبنات.

وأبان محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد في كلمته خلال الحفل أن هذه المسابقة تؤكد عناية واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، التي تصب في إطار تمكين الشباب السعودي وتهيئة الأجواء المثالية أمامه لتنثر إبداعاته وابتكاراته في مختلف المجالات التقنية والفنية، مشيراً إلى أن المؤسسة سعت من خلال استضافتها وتنظيمها لهذه المسابقة في نسختها الثانية إلى تقديم الدعم والتطوير اللازم لشباب الوطن من الجنسين، الذي بدوره يعزز من قدراتهم وإمكاناتهم العملية التي تؤهلهم.

وأوضح نائب المحافظ المشرف العام للمسابقة الدكتور راشد الزهراني أن المسابقة التي تعمل وفق أنظمة ومعايير المسابقة العالمية للمهارات استقطبت في مرحلتها الأولى 2219 شاباً وفتاة تحت سن 23 عاماً، ليتم بعد ذلك مطابقة شروط ومعايير التسجيل ليصل العدد إلى 1760 مشاركا، بلغت نسبة الشباب منهم 56%، بينما بلغت نسبة الفتيات 44%، وشهدت التصفيات الأولية للمتنافسين وصول 96 شاباً و34 فتاة، فيما رصدت قائمة الاحتياطيين 66 شابا و35 فتاة.

وبين الزهراني أنه تم فتح المسابقة في فروعها الثلاثة عشر التي تتضمن (التمديدات الكهربائية، الرسم بالحاسب، الإلكترونيات، إدارة نظم الشبكات، التبريد والتكييف، تصميم صفحات الإنترنت، الحلول البرمجية، تصفيف الشعر، الروبوتكس، تقنية سي إن سي، السيارات، اللحام) كما تم رصد مبلغ 1.3 مليون ريال للفائزين، بحيث حصل صاحب الميدالية الذهبية في كل مهارة على 50 ألف ريال، والفضية على 30 ألفا، والبرونزية على مبلغ 20 ألفا.

ولفت إلى أن أمانة المسابقة تواصل التحضيرات للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات في دورتها الـ 44 التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 14 إلى 19 أكتوبر المقبل، وسط مشاركة عالمية تضم 76 دولة، و10 آلاف شاب وفتاة من حول العالم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٩) صفحة (٣) بتاريخ (٢٤-٠٢-٢٠١٧)