«أرامكو السعودية» تحتفي بـ 41 موظفاً متميزاً

كرّمت «أرامكو السعودية» أمس الأول، 41 موظفاً خلال حفل جوائز التميز لعام 2017م، وقدم رئيس الشركة كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، جوائزهم تقديراً لما حققوه من إنجازات، خلال عملهم في مختلف قطاعات الشركة من الهندسة إلى الجيولوجيا وتقنية المعلومات وصولًا إلى المالية والعلوم، وساهموا جميعاً في وضع معيار للتميز يتردد صداه في عموم الشركة ويجسد نموذجاً يحتذى به بين شباب المملكة.

وسلط حفل الجوائز السنوي الضوء على الإنجازات المتطورة والجديرة بالإشادة والتقدير التي حققها الموظفون وفرق العمل في مختلف قطاعات الأعمال والوحدات الفنية في الشركة مما يؤكد حماسهم تجاه العمل وما يقدمونه من إسهامات كبيرة وجليلة.

وقال الناصر: «إن أرامكو السعودية تعمل على تعزيز توسعها في التقنية وتنمية شبكة أبحاثها العالمية، وتهيئة الشراكات الاستراتيجية، والاستثمار في الحلول والموارد البشرية»، مضيفاً «أن التقنية والابتكار أصبحت عناصر أكثر أهمية من أي وقت مضى في تحقيق استراتيجيتنا الطموحة للتنمية، وتعزيز دورنا في التحول الوطني».

يذكر أن هذه هي السنة الرابعة التي تقيم فيها الشركة هذا الحفل لتكريم الموظفين المتميزين، حيث يعد التميز أحد قيمها الخمس، مواصلة بذلك التزامها في السعي لتحقيق أفضل النتائج في أعمالها، ومواجهة التحديات الجديدة. كما أن أرامكو السعودية تلعب دوراً مهماً ومؤثراً في بناء اقتصاد مزدهر في المملكة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٩) صفحة (٣) بتاريخ (٢٤-٠٢-٢٠١٧)