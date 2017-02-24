افتتاح المدرسة السعودية الثانوية في الخرطوم

افتتح والي ولاية الخرطوم الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين، وسفير المملكة لدى السودان علي جعفر، ومدير مكتب هيئة الهلال الأحمر السعودي بالسودان محمد عبدالله الشمراني، أمس، المدرسة السعودية الثانوية (بنين) في ضاحية طيبة الأحامدة شمال الخرطوم.

ونوه والي الخرطوم في كلمة له بهذه المناسبة بالدعم المقدم من المملكة للسودان في مختلف المجالات، وقال إن المملكة ممثلة بهيئة الهلال الأحمر حاضرة في جميع ولايات السودان في مجال إنشاء المراكز الصحية وحفر الآبار والإنعاش المبكر وتشييد المدارس.

ورفع السفير الشكر لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه بهيئة الهلال الأحمر وتمكينهم من تقديم هذه الخدمات المميزة للأشقاء في السودان.

وأكد أن المملكة لم تتأخر يوماً عن تقديم المساعدة للأشقاء في السودان عندما يتعرضون للكوارث والأزمات، حيث قدمت بسخاء للمتضررين نتيجة النزاعات التي وقعت في ولايات دارفور غرب السودان، وكذلك للمتضررين من السيول والفيضانات في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن المملكة تسعى لتلمس احتياجات المتضررين بتوفير احتياجاتهم من غذاء وإيواء وعلاج، مشيداً بهيئة الهلال الأحمر السعودي ودورها الإغاثي والإنساني وتاريخها الإنساني الطويل في السودان، فقد أسهمت في استقرار بعض سكان القرى من خلال حفر الآبار وإنشاء المراكز الصحية ومساعدة الأسر الفقيرة وغيرها من المشاريع الإنسانية.

وكشف أن المدرسة السعودية الثانوية التي تم افتتاحها اليوم بلغت تكلفتها الإجمالية مليون ريال سعودي، فيما بلغت تكلفة المشاريع المنفذة من قبل الهلال الأحمر خلال عامي 2015 و2016 سبعة عشر مليون ريال، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد افتتاح عدد من المراكز الصحية في ولايات سودانية عدة. حضر الافتتاح وزير التربية والتعليم في ولاية الخرطوم فرح مصطفى، وقيادات البرلمان والمجالس التشريعية ومحافظ محافظة بحرى.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٩) صفحة (٢) بتاريخ (٢٤-٠٢-٢٠١٧)