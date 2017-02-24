أعلن العراق، عبر تليفزيونه الرسمي، سيطرة قواته الأمنية المدعومة من الولايات المتحدة على مطار مدينة الموصل أمس.
وعدّت وكالة الأنباء “رويترز” هذا التطور مكسباً كبيراً للعمليات الهادفة إلى طرد تنظيم “داعش” الإرهابي من الشطر الغربي للمدينة الواقعة في شمال العراق وتعد ثاني أكبر مدنه.
وبحسب الموقع الإلكتروني للوكالة؛ يمكن أن تمثل استعادة السيطرة على الموصل نهاية الشطر العراقي من المساحات التي احتلها “داعش” في العراق وسوريا خلال 2014.
في السياق نفسه؛ أفادت وكالة الأنباء “فرانس برس” بدخول القوات العراقية إلى مطار الموصل بدعم جوي من طائرات حربية وأخرى مسيّرة.
ونقل الموقع الإلكتروني للوكالة عن مراسليها أن القوات العراقية دخلت إلى مجمع المطار بعد أن شقت طريقها عبر مناطق جنوب الموصل في هجومٍ بدأ قبل 5 أيام.
وبحسب الموقع؛ اقتحمت قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية وبعدها الشرطة الاتحادية، المكان عبر المحور الجنوبي الشرقي لمجمع المطار، انطلاقاً من قرية واقعة إلى الشمال من البوسيف. وتأمل القوات العراقية استخدام مطار الموصل قاعدة انطلاق لحملتها من أجل طرد مسلحي التنظيم من كامل المدينة.
العراق يعلن استعادة مطار الموصل من «داعش»
أعلن العراق، عبر تليفزيونه الرسمي، سيطرة قواته الأمنية المدعومة من الولايات المتحدة على مطار مدينة الموصل أمس.
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