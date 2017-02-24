هبط مؤشر الأسهم اليابانية القياسي “نيكي” في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم .

وتراجع نيكي 0.72 في المئة إلى 19232.11 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.59 في المئة إلى 1547.08 نقطة.