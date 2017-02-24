محمد الظفيري
الشيء واللاشيء
29 ألف مصاب بـ «التصلب اللويحي» في المملكة.. و31 % في…
نادية الفواز
أصعب غياب
طوكيو – واس
طوكيو – واس
هبط مؤشر الأسهم اليابانية القياسي “نيكي” في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم .
وتراجع نيكي 0.72 في المئة إلى 19232.11 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.59 في المئة إلى 1547.08 نقطة.
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