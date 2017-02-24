رياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق

يتوقع لطقس المملكة اليوم رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تصحب بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الرياض، الشرقية، نجران والأجزاء الشرقية من مرتفعات عسير والباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وسماء غائمة جزئياً على الأجزاء الجنوبية من شرق ووسط المملكة، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وتكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.