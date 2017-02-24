وظائف شاغرة في جامعة الأمير سطام

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج بعد غدٍ الأحد في استقبال طلبات المتقدمين لشغل مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا بالمرتبتين الحادية عشر، والثانية عشر، في مقر الجامعة بمدينة السيح عن طريق النقل أو النقل بالترقية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية.

ودعت الجامعة الراغبين ممن تتوفر لديهم متطلبات الوظائف التقدم عن طريق النظام الإلكتروني للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة عبر الرابط : http://jobs.psau.edu.sa وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة ، مشيرةً إلى أن استقبال الطلبات يستمر حتى يوم الخميس الموافق 3-6-1438هـ .