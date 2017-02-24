الدولار يتراجع بفعل خطوات ترامب الضريبية

تراجع الدولار، الجمعة، ويتجه لتكبد أولى خسائره الأسبوعية في ثلاثة أسابيع بعدما أدلى وزير الخزانة الأميركي الجديد ستيفن منوتشين بتصريحات أدت إلى انحسار التداولات.

وبحسب “رويترز” فقد انخفض الدولار بفعل هذه التصريحات وتراجع مؤشره الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية 0.2 في المئة، الجمعة، ليصل إلى 100.82 مسجلا تراجعا طفيفا منذ بداية الأسبوع.

وقال منوتشين، الخميس، إن أي خطوات تتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السياسات الضريبية لن يكون لها سوى تأثير محدود على الأرجح هذا العام وإن كان يريد إقرار الإصلاح الضريبي قبل أغسطس.