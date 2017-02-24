تأهيل صحيين برأس تنورة على إنهاء الحرائق

نظمت إدارة المستشفى العام والمراكز الصحية برأس تنورة، بقيادة مدير الإدارة عبدالله البلوي، وبالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، وإشراف العقيد عبدالله العتيبي، وبالتنسيق مع قسم الأمن والسلامة بالمستشفى، دورة تدريب لمدة يومين، للكادر الرجالي والنسائي بموقع إدارة الدفاع المدني والمستشفى، للتدريب على كيفية التعامل مع الحرائق وطرق استخدام طفايات الحريق والتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها.

وقال مدير الإدارة بمستشفى رأس تنورة، عبدالله البلوي: إن الدورة هدفت إلى زيادة الوعي للعاملين وحسن التصرف في مثل هذه الحوادث والكوارث ورفع مستوى الأمان داخل المنشأة الصحية