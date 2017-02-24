ضبط 4 وافدين إثر مشاجرة جماعية

أوقفت الجهات الأمنية في الرياض 4 باكستانيين إثر مشاجرة جماعية، بسبب اختلافهم على موقع إنشائي، بحي السويدي.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن غرفة عمليات دوريات الأمن تلقت بلاغا عن وقوع مشاجره جماعية في شارع السويدي العام بين مجموعة من الوافدين مستخدمين العٌصي وبعض أدوات الحفر.

وأشار الناطق الإعلامي أنه جرى على الفور توجيه الفرق العاملة في الميدان إلى موقع البلاغ وفض الشجار وضبط 4 وافدين باكستانيين في العقد الرابع من العمر، وإسعاف 3 مصابين بهم إصابات قطعية متفرقة.

وأضاف أنه بسماع أقوالهم أفادوا عن وقوع الشجار فيما بينهم لاختلافهم على موقع إنشائي، وتم إيقافهم جميعاً بمركز الشرطة المختص، والتعميم عن الهاربين منهم، وإشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.