سقوط مقاتلة أردنية في نجران

أفادت مصادر بنجاة قائد مقاتلة أف 16 تابعة للقوات الجوية الأردنية، المشاركة في دعم إعادة الشرعية في اليمن، بعد سقوطها في نجران.
وبحسب “العربية”، سقطت الطائرة بسبب خلل فني.
أفادت مصادر بنجاة قائد مقاتلة أف 16 تابعة للقوات الجوية الأردنية، المشاركة في دعم إعادة الشرعية في اليمن، بعد سقوطها في نجران.
وبحسب “العربية”، سقطت الطائرة بسبب خلل فني.
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