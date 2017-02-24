نجاة قائدها..

سقوط مقاتلة أردنية في نجران

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متابعاتالشرق أونلاين

أفادت مصادر بنجاة قائد مقاتلة أف 16 تابعة للقوات الجوية الأردنية، المشاركة في دعم إعادة الشرعية في اليمن، بعد سقوطها في نجران.

وبحسب “العربية”، سقطت الطائرة بسبب خلل فني.

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