من مروءة العرب والشجاعة التي وصفوا بها أنهم أصحاب فزعة ونخوة «وهبة ريح». أي عندما تتحرك النخوة العربية الأصيلة يعتصم الرجل لذلك حتى ولو كان يجيد النرجسية أي (يعني هاب ريح). من أصعب الأمور التي تمر عليك أيها الإنسان عندما تريد أن تقوم بإسعاف مريض يتألم، فما هي (الفزعة التي) سوف تقدمها له مباشرة؟ «997» الهلال الأحمر..؟ الهلال الأحمر في محافظة رفحاء؛ التي تحمل في جعبتها عدد سكان عالٍ قرابة 130 ألف نسمة! لا يوجد بها سوى مركز واحد هلال أحمر..! اسم مخيف وغريب! كيف؟ هذا العدد هو من يخدم هذه المحافظة «مركز واحد فقط»! عزيزي القارئ، هل تعلم ما معنى مركز..؟ أي أصغر فئة تخدم قرية أو هجرة أو مدينة صغيرة! أصحاب الاختصاص يعرفون هذا الاسم جيداً..!

أي لا يحتمل هذه الكثافة السكانية مع الأسف! الحكاية بدأت عند اتصالي بالهلال الأحمر لإسعاف مريض يتألم قبل مدة؟

تم الرد علي والتجاوب ولكن؟ ألووووو..؟ مرحباً نحنُ الهلال الأحمر في المنطقة (منطقة الحدود الشمالية عرعر)..!

أي يتم الرد عليك من خلال الهاتف بمسافة قدرها 280 كم أمر مخيف ومبكٍ ومضحك! ويقومون مشكورين بالتجاوب مع الهلال الأحمر الواقع في محافظة رفحاء (280 كم). وأشكر القائمين على الهلال الأحمر في محافظة رفحاء على تجاوبهم وحضورهم! رفحاء مدينة يوجد بها كثافة سكانية، ولديها عشرات الهجر والمحافظات والقرى، وهي حدود ممتدة على مسافة 300 كم، والمركز الرئيس لهذه الهجر والقرى هي رفحاء؟ وتشرف على طريقين لمنطقة حائل (450 كم) وطريق حفر الباطن – رفحاء، وعرعر – رفحاء (280كم). والأدهى والأمرّ من ذلك أنهُ تم نقل عدد من الموظفين من الهلال الأحمر في محافظة رفحاء خارج المحافظة..!

يا رئيس هيئة الهلال الأحمر «وفقك الله» أعتقد أن مركزاً للهلال الأحمر في محافظة بهذا العدد وهذه الطرق الممتدة لن يوفي عمله في أكثر من حادث في وقت واحد لا قدر الله! الهجر والقرى تحتاج مراكز، وهي التي تبعد عن المحافظة..؟ والمحافظة تطلب وحدة كاملة بطاقمها، فنحنُ والله العلي العظيم نعاني من عشرات الأرواح التي تزهق بسبب أن الإسعاف تأخرت ولم تحضر.!

فاتقوا الله فينا؛ نحنُ لا نطلب «هليكوبتر» لنقل المصابين كما في المدن الأخرى..؟ بل نطلب وحدة كاملة بطاقمها ومراكز للقرى والهجر.