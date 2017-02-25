الشائع من دراسات ماهيّة الإنسان خلُصت إلى أن كل حيّ عبارة عن روح ونفس وجسد، وبعضها – أي الدراسات – أضافت العقل إلى مكونات الأحياء من الناس، ولعلي هنا أشير إلى الفرق بين الأحياء والأموات، فالأموات تخرج الأنفس من أجسادهم وتلك دلالة الانتقال من زمن إلى آخر ومن مكان إلى آخر أما الروح فعلمها عند ربي، «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً»، وقبل أن أذهب إلى العلاقة بين ثلاثية الإنسان أقف بكم على الفرق بين النفس والروح كما جاء في بعض المباحث والتأويلات التي كتبها البشر باختلاف أديانهم، فإن النفس منسوبة إلى صاحبها أما الروح فنسبتها إلى الله تعالى، وبذلك فكل خطيئة تعود إلى النفس ولا يعني ذلك عدم تزكيتها فكما أشير إليها بالهوى والشهوات والسوء أشير إليها بالراضية والمطمئنة واللوامة، إنما لا تصل إلى درجة تقديس الروح التي ارتبطت بالخالق تعالى حتى أنها لم تنسب إلى الإنسان في أي من آيات القرآن الكريم كما هي النفس وأيضاً النفس الإلهية أو الذات الإلهية التي لا تشابه النفس الإنسانية إلا في لفظها «ويحذركم الله نفسه».

والبحث في هذا الموضوع شيّق وبدرجة عالية من عبادة التفكر، إلا أن الطرح هنا حيث العلاقة بين الروح والنفس والجسد، ولو علمنا أهمية العلاقة بينها لبذلنا ما بوسعنا للحفاظ عليها مما كسبته أيدينا، وطالما الروح من أمر ربي، فبقي أن نحقق العلاقة بين النفس والجسد، فكلما صلحت النفس صلح الجسد وكلما صلح الجسد صلحت النفس، وهكذا في علاقة طردية إلى أن ينفصلا عن بعضهما، إلا أن الصلاح لا يمكن قياسه كسائر الأشياء التي يمكن قياسها بالكليّة وإنما في بعض نواحيه التي قد تؤدي إلى شهادة الخلق للخلق، أما في المطلق فالصلاح من الله.