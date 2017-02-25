«الأرصاد» تزيل تلوثاً بالزيت في محافظة رابغ

أزالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تلوثاً بالزيت في مجمع فرسان بمركز القضيمة التابع لمحافظة رابغ يوم الأربعاء الماضي، وأعادت تأهيل الموقع بيئياً، بما يتوافق مع الاشتراطات المنصوص عليها في النظام العام للبيئة في المملكة.

أوضح مدير فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة وليد الحجيلي أن المختصين بالهيئة باشروا حادث تلوث وقاموا بالإجراءات اللازمة، كما ألزموا المنشأة المتسببة في التلوث، بالتعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة في مجال إدارة النفايات الخطرة والصناعية، لإزالة ومتابعة أي آثار بيئية مستقبلية للحادث وإعادة تأهيلها، تحت إشراف ومتابعة المختصين البيئيين في فرع الهيئة بالمنطقة .

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٠) صفحة (٥) بتاريخ (٢٥-٠٢-٢٠١٧)