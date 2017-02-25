غادر الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفدرالية، الرياض أمس متوجهاً إلى المدينة المنورة.
وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا السفير غير المقيم لدى الصومال محمد خياط، وسفير جمهورية الصومال الفدرالية طاهر محمود جيلي، ومندوب عن المراسم الملكية.
الرئيس الصومالي يغادر الرياض إلى المدينة المنورة
غادر الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفدرالية، الرياض أمس متوجهاً إلى المدينة المنورة.
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