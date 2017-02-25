أعلنت كلية المسجد النبوي عن استئناف الدورة العلمية التأصيلية في العلوم الشرعية، ابتداءً من يوم الأحد المقبل ولمدة تسعة أسابيع، داخل المسجد النبوي في توسعة الملك فهد الشمالية.
وأوضح عميد الكلية الدكتور محمد الخضيري أن من مميزات هذه الدورة الدراسة داخل المسجد النبوي أنها على يد نخبة من أعضاء هيئة التدريس في كلية المسجد النبوي، مضيفاً أنه سيتم بث الدورة وعرضها في مصلى النساء، كما أنه سيتم نقل الدورة عبر موقع المسك الإلكتروني.
يذكر أن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس تحث على تكثيف الجهود والاهتمام الدائم والحرص على الكليات والمعاهد وتسخير كافة الإمكانات لهم، إضافة إلى أن الكلية تقدم عدداً من البرامج والدروس الأسبوعية وبشكل مستمر لزوار المسجد النبوي الشريف على مدار العام.
كلية المسجد النبوي تستأنف «الدورة الشرعية»
أعلنت كلية المسجد النبوي عن استئناف الدورة العلمية التأصيلية في العلوم الشرعية، ابتداءً من يوم الأحد المقبل ولمدة تسعة أسابيع، داخل المسجد النبوي في توسعة الملك فهد الشمالية.
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