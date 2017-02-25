التعليم قائد للمجتمع؛ فلا عجب أن يكون رأس الهرم (وزير التعليم) موضعا للمتابعة والاسترشاد. من هذا المنطلق سنتوسل بتغريدة الدكتور محمد العيسى (قمت صباح اليوم بزيارة لمدرستين في مدينة الرياض ووجدت أن هناك نسبة غياب كبيرة تتراوح بين 40-30 % آمل في مزيد من الاهتمام بالحضور و»الإنضباط») لبيان افتراق التلقي وتباين النظرة من شخص إلى آخر عبر قراءتين مختلفتين:

الأولى متحاملة؛ تأخذ على التغريدة تركيزها على نصف الكوب الفارغ رغم الأجواء الباردة في الرياض، كما يؤخذ عليها عدم إيجازها فلم تقل (زرت صباح اليوم مدرستين…) و (ووجدت أن نسبة الغياب كبيرة…) و (التوترة) لا يخفى أن سمتها الإيجاز. كما يؤخذ عليها التراخي في الخطاب (آمل) عوضا عن التأكيد أو التنبيه أو التوجيه. وأخيرا فالتغريدة راوحت في النسبة مما يعني عدم استنادها إلى معلومات دقيقة.

القراءة الثانية: منصفة أو متعاطفة تكشف عن شفافية معالي الوزير ووضوحه الذي جعله يؤكد على مضامين تربوية؛ أولها أنه رجل ميدان يشارك التربويين همهم ومتابعتهم، وثانيها حرصه على زيارة أكثر من مدرسة لأخذ صورة أوضح عن الواقع، وثالثها أن الوزير بحسه التربوي لم يتحدث عن الحضور؛ فذلك أمر بدهي ومسلم به لاسيما في العمل التربوي، وإنما أشار إلى الجانب المتوخى تحققه، لأنه ينشد كمال العمل اللائق بالطاقات التي تكتنزها وزارته. كما تتجلى روح الشراكة باستخدام (آمل) بعيدا عن السلطوية في الخطاب. كما يحسب للتغريدة توظيف اسم الإشارة (هناك) حتى لا تجتزأ التغريدة لاحقا لتعميم نسبة الغياب على غير المشار له. كما تتميز التغريدة بروحها البنائية فلم تجزم بنسبة الحد الأدنى من الغياب وإنما جعلتها مراوحة للتأكيد على البعد البنائي. وأخيرا يسجل للتغريدة براعة التوظيف اللغوي في الرسالة المكتوبة باستخدام همزة الفصل في موضع همزة الوصل (الإنضباط) وكأنما يراد من القارئ الوقوف مطولا أمام الانضباط وأهمية تحققه في الميدان التربوي!

وبعد: لعل فيما سبق ما يؤكد أن الحكم على الأشياء مردها التلقي حتى إن سلم الخطاب بعض حين.

نبضة تأمل:

وعين الرضا عن كل عيب كليلة

ولكن عين السخط تبدي المساويا