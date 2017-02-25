وزير الأوقاف اليمني: 24 ألف مواطن سيؤدون فريضة الحج

كشف وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية عن توقيع عقد برتوكول الحج مع الجهات المختصة بالمملكة لخدمة 24 ألف حاج في الموسم المقبل، لافتاً إلى أنه لن يأتي شهر رمضان المقبل إلا وقد وصدرت جميع التأشيرات الإلكترونية لحجاج اليمن بالكامل.

وبين الدكتور عطية عقب اجتماعه أمس الأول برئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية بالنيابة المطوف محمد بن حسن معاجيني وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة والوفد اليمني المشارك في الاجتماع بقاعة كبار الزوار في مقر المؤسسة بمكة المكرمة «أن التجهيز المبكر للحج يخدم الحاج أولاً وأخيراً، لافتاً إلى أنه تم تلافي الأخطاء التي وقع فيها مكتب شؤون حجاج اليمن في العام الماضي، وكان الخطأ خارجاً عن الإرادة بسبب عرقلة الانقلابيين وأعوانهم لقوافل الحجيج اليمنيين».

وأوضح أن الوزارة تُخضِع حجاجها للتوعية بنسك الحج والأنظمة المعمول بها في المملكة وتؤكد على مدى استيعابهم لها والالتزام بها من خلال خطب الجمعة والدروس في المساجد والبرامج التوعوية في القنوات الفضائية اليمنية والدورات التوعوية قبل القدوم للحج.

وأكّد أن الوزارة تحرص على الالتقاء بالمسؤولين في وزارة الحج والعمرة والمؤسسة للاطلاع عن كثب على المستجدات والتنظيمات والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة للتقيد بها وإبلاغها للحجاج، لتحقيق النجاح الكامل لكافة أعمال الحج، مشيراً إلى أن ما تقوم به المملكة من مشاريع تطويرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وما تبذله من جهود مباركة لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام.

في ذات الشأن، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالنيابة المطوف محمد معاجيني إنه تم خلال الاجتماع مناقشة عديد من المواضيع المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها المؤسسة بمشيئة الله تعالى للحجاج اليمنيين خلال موسم حج هذا العام 1438هـ التي تشمل الإسكان والاستقبال والتفويج والنقل والتصعيد والتغذية والتوعية الدينية بمقر مساكنهم وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأكد على أهمية الالتزام بالمسار الإلكتروني، وكذلك التقيّد ببرنامجي التفويج لمنشأة الجمرات والتفويج للطواف حول الكعبة المشرفة، وإبقاء 50% من عدد الحجاج ليوم 13 من ذي الحجة بمشعر منى.

في جانب آخر، اجتمع رئيس عام النقابة العامة للسيارات أحمد بن عبدالله سمباوه أمس الأول مع الوزير العطية ووكيله الدكتور مختار الخضر الرباش بحضور عدد من مسؤولي النقابة العامة للسيارات.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة إيجابيات وسلبيات موسم حج السابق 1437هـ وترتيبات النقل لموسم الحج المقبل 1438هـ، كما تم التوقيع على عقد نقل الحجاج اليمنيين، وذلك لنقلهم بنظام النقل الرد الواحد بحافلات الشركات ومؤسسات النقل لموسم الحج القادم 1438هـ بإذن الله.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٠) صفحة (٢) بتاريخ (٢٥-٠٢-٢٠١٧)