«تعليم حائل» تكرِّم الغرفة التجارية لدعمها أنشطتها

كرَّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، في شخص رئيس مجلس إدارتها خالد علي السيف، لجهودها ودعمها لبرامج الجودة في الإدارة والتي على أثرها حققت الإدارة العامة للتعليم المركز الثاني على مستوى المملكة بدرجة استحقاق التميز الإداري في جائزة وزارة التعليم للتميز في نسختها السابعة.

وقال مدير التعليم الدكتور يوسف الثويني خلاله التكريم، بحضور عضو مجلس الإدارة منصور الغسلان والأمين العام علي بن عماش الشمري، أن تضافر جهود الغرفة والدعم الذي وجدته الإدارة العامة للتعليم من قبلها، أوجد بيئة خصبة للتميز والإبداع في أعمال الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ومحفزاً للتغيير الإيجابي.

وأشار إلى أن حصول الإدارة على المركز الثاني في درجة استحقاق التميز الإداري في جائزة التعليم للتميز على مستوى المملكة في نسختها السابعة يأتي ترجمة حقيقية للشراكات الناجحة مع الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة.

وأضاف» دور الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة استراتيجي ومهم بحصول تعليم حائل على شهادة نظام إدارة الجودة العالمية lso9001:2008 نظير وقوفهم الدائم مع الإدارة من باب المسؤولية المجتمعية التي تنتهجها غرفة حائل. من جانبه أوضح السيف أن إنجاز الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل بحصولها على المركز الثاني في درجة استحقاق التميز الإداري في جائزة التعليم للتميز على مستوى المملكة هو إنجاز يجير للمنطقة كافة التي تحظى بدعم ومتابعة أميرها ونائبه.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٠) صفحة (٤) بتاريخ (٢٥-٠٢-٢٠١٧)