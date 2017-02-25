حائل: ضبط ملحمة تسوّق لحوماً مجهولة المصدر

ضبطت الفرق الرقابية المسائية التابعة لبلدية وسط مدينة حائل بقيادة المراقب راكان البخناني، بالتعاون مع مندوب الصحة سيد خميس أمس الأول، ملحمة تديرها عمالة وافدة، تسوق أنواعاً من اللحوم مجهولة المصدر، وتبيع لحوم أبقار مستوردة ومبردة على أنها لحوم حاشي وأغنام بلدي طازج، بعد تتبيلها وتجهيزها بأسياخ تستخدم للشواء في الرحلات البرية. وذكر المركز الإعلامي في أمانة منطقة حائل لـ «الشرق»؛ أنه تم مصادرة اللحوم المضبوطة وإحالتها إلى إدارة المسالخ لاستكمال إجراءات التحقيق والكشف عليها لمعرفة مدى صلاحيتها من عدمه، وتم استبعاد أحد العمالة لعدم حيازته شهادة صحية، وسيتم تطبيق الحد الأعلى من الغرامات والمخالفات وفق لائحة الغرامات والجزاءات المعمول بها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٠) صفحة (٤) بتاريخ (٢٥-٠٢-٢٠١٧)