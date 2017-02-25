اتفاقية تعاون بين جامعة طيبة ومكتب العمل التطوعي

وقعت جامعة طيبة بالمدينة أمس اتفاقية تعاون مشترك، مدتها عام واحد، مع مكتب العمل التطوعي بمنطقة المدينة المنورة في مجالات العمل التطوعي للحج والعمرة والزيارة. ووقع عن الجامعة المشرف على مركز الشراكة المجتمعية الدكتور أسامة إسماعيل، وعن المكتب المشرف العام الدكتور هاشم نور.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي المكلف الدكتور سعود طاهر أن التعاون يهدف إلى خدمة المدينة المنورة وزوارها من خلال تطوع أبنائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين من الجنسين، مشيراً إلى أن هذه الشراكة بين الجامعة والمكتب التطوعي تعكس التكامل بين الجهات الحكومية والتطوعية والقطاع الخاص. وبين طاهر أن الطرفين اتفقا على تدريب المتطوعين والمتطوعات على أسس الأعمال التطوعية، وتوزيعهم لفرق حسب ميولهم ورغباتهم، والتنسيق مع الجهات التي تحتاج لخدمة متطوعي ومتطوعات الجامعة.

وأضاف أن العمل التطوعي وصل إلى درجة عالية من التقدم والاحترافية، خاصة فيما يتلقاه المتطوعون والمتطوعات من تدريب من أجل تأهيلهم بشكل أفضل، فهم يسعون في المكتب على انتقاء المتطوعين والمتطوعات الذين لديهم الرغبة للعمل التطوعي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٠) صفحة (٤) بتاريخ (٢٥-٠٢-٢٠١٧)