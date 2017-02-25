اختتام برنامج أساسيات مكافحة العدوى بالأحساء

اختتمت الدورة ال29 للبرنامج التدريبي الإلزامي لأساسيات مكافحة العدوى بالصحة العامة، الذي يستهدف العاملين الصحيين بمراكز الصحة العامة في محافظة الأحساء. وكان البرنامج افتتحه مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة بالأحساء وليد بن محمد السلطان، وهو برنامج مستمر حسب خطة سنوية معتمدة، ووصل العدد المستهدف إلى الرقم 1029 متدرباً أي ما يعادل نسبة 66%‏ من مجمل الكوادر الصحية الفنية بمراكز الصحة العامة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٠) صفحة (٤) بتاريخ (٢٥-٠٢-٢٠١٧)