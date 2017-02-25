فعاليات متنوعة لـ «موهبة».. اليوم

تقيم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، اليوم، في الفترة الصباحية، ضمن برنامجها المتجدد «أنا موهبة»، عدداً من الفعاليات العلمية والمعرفية متضمنة ورش عمل، وعرضاً لتجربة مخترعة سعودية، ومحاضرة تثقيفية.

وكانت «موهبة» قد أطلقت برنامج «أنا موهبة»، في نوفمبر 2016م بهدف تقديم مفاهيم علمية لطلبة موهبة في المرحلة الابتدائية من خلال ورش عمل تفاعلية متنوعة (فك الشفرة، DNA الابتكار، المعامل المرحة، سأكون، مهندس المستقبل، الطاقة المستدامة). ويصاحبها برنامج تثقيفي لأولياء الأمور، تقدم فيه محاضرة علمية للدكتورة وفاء السبيل تحت عنوان: «أثر القراءة في تنمية موهبة الطفل» تتحدث فيها عن أدب الطفل وتأثيره في تربية وتعليم الطفل وصقل موهبته.

وتتمثل أهداف برنامج «أنا موهبة» في رفع الوعي بمفاهيم الموهبة والإبداع، وإيصال العلوم بوسائل سهلة وطريق مثيرة للتفكير، والتشجيع على فهم الأهمية الكبرى للعلوم في حياتنا المعاصرة وتعزيز الشغف بها.

يذكر أن برنامج «أنا موهبة» تقيمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بالتعاون مع شركة «بي إيه إي سيستمز BAE Systems»، لرعاية الموهبة والإبداع، في إطار الإسهام في المسؤولية المجتمعية في بادرة تعكس المعنى الإيجابي لمساهمة القطاع الخاص تجاه المجتمع، إدراكاً من الجهتين لأهمية الاستثمار في رأس المال البشري ودعم المواهب الوطنية ونشر ثقافة الموهبة والإبداع، إضافة إلى مدى أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعات لخدمة أبناء الوطن.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٠) صفحة (٥) بتاريخ (٢٥-٠٢-٢٠١٧)