إسلام 14 فلبينياً في المكتب التعاوني بأبوعريش

أشهر 14 فلبينياً إسلامهم أمس في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة أبوعريش بمنطقة جازان.

وجاء اعتناقهم للإسلام – بفضل اللـَّه- ثم ثمرةً لبرنامج التعريف بالإسلام الذي ينفذه المكتب التعاوني عبر عديد من الأنشطة والبرامج الدعوية لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام بمختلف اللغات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٠) صفحة (٥) بتاريخ (٢٥-٠٢-٢٠١٧)