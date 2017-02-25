إسلام 14 فلبينياً في المكتب التعاوني بأبوعريش

طباعة التعليقات

أبوعريشالشرق

أشهر 14 فلبينياً إسلامهم أمس في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة أبوعريش بمنطقة جازان.
وجاء اعتناقهم للإسلام – بفضل اللـَّه- ثم ثمرةً لبرنامج التعريف بالإسلام الذي ينفذه المكتب التعاوني عبر عديد من الأنشطة والبرامج الدعوية لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام بمختلف اللغات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٠) صفحة (٥) بتاريخ (٢٥-٠٢-٢٠١٧)
أبوعريش  |  الشرق
الأكثر مشاهدة في محليات

  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...

    • الأكثر تعليقاً

    الأكثر مشاركة في تويتر

    الأكثر مشاركة في فيسبوك