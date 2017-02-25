العمري يتفقد إدارة الدفاع المدني في أبوعريش

اللواء العمري خلال جولته في «مدني أبوعريش»

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أبوعريشواس

تفقد مدير عام الدفاع المدني في منطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري أمس، إدارة الدفاع المدني في محافظة أبوعريش، وذلك ضمن جولاته التفقدية لمختلف إدارات الدفاع المدني في محافظات المنطقة.
واطلع خلال الجولة على ما تضمه الإدارة من آليات ومعدات الإطفاء والإنقاذ للتأكد من جاهزيتها للانتقال للحوادث، مشدداً على أهمية المتابعة المستمرة لجاهزيتها وجاهزية أفراد الفرق.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٠) صفحة (٤) بتاريخ (٢٥-٠٢-٢٠١٧)
أبوعريش  |  واس
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