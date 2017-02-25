«نقاء» تُسهم في إقلاع 675 فرداً عن التدخين في حائل

حققت البرامج والحملات التوعوية والتثقيفية وأنشطة الفعاليات الموسمية التي نظمتها الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين «نقاء» بمنطقة حائل خلال عام 2016م، عن إقلاع 675 فرداً عن التدخين، وقدمت 800 بطاقة علاجية للمستفيدين من أعمالها، و2141 استشارة، و940 فحصاً للكربون.

وأوضح مدير الجمعية فهد الموكا، أن الجمعية تعمل على تحذير المجتمع من الإغراءات التي يتم عرضها عبر الحملات الدعائية التي يُروج لها من قبل شركات التبغ عبر قنوات التواصل المختلفة، وتفعيل القوانين الخاصة بمكافحة التدخين ومنع انتشاره والترويج له، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق أهداف الجمعية، والعمل على تطوير الشركات الاستراتيجية مع كافة الجهات، بما يحقق الوصول للهدف المنشود، وهو تقليل عدد المدخنين في المجتمع ومساعدتهم للإقلاع عن التدخين.

وفي مجال الاحتياجات التدريبية والتسويق للعاملين في القطاع الخيري، أبان مدير جمعية (نقاء) في المنطقة أن العاملين في الجمعية شاركوا بدورات تدريبية بالتعاون مع جامعة حائل ومؤسسة الملك خالد الخيرية وفرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بالمنطقة.

وتضع الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين «نقاء» بالمنطقة مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لعام 2017م منها تقديم خدمات توعوية وعلاجية متكاملة والوصول إلى 800 مراجع في عيادة نقاء الثابتة و200 فرد من خلال العيادة المتنقلة، وتنفيذ برنامج الحالات الفردية من خلال الزيارات الخاصة، وإطلاق حملة توعوية في المدارس المتوسطة والثانوية داخل مدينة حائل.

من جهته، أوضح طبيب الجمعية الدكتور أنور بدر النهدي، أن البرنامج العلاجي للمدخن يبدأ من استقبال المدخن وأخذ البيانات المتعلقة بالتدخين للتعرف على شدة إدمانه لاختيار العلاج المناسب له وعمل قياسات «وظائف الرئتين وأول أكسيد الكربون»، بالإضافة إلى تقديم الدعم المعنوي والنفسي للمدخن وإعطائه بعض النصائح والتعليمات التي تساعده في التغلب على مسألة العادة في التدخين، مشيراً إلى أن البرامج العلاجية المتبعة في عيادات الجمعية تشمل برنامج الجهاز الملامس الفضي وبرنامج جهاز الرنين الحيوي وبرنامج البدائل النيكوتينية من «لصقات حبوب استحلاب، علكة» وحبوب الشامبيكس.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٠) صفحة (٦) بتاريخ (٢٥-٠٢-٢٠١٧)