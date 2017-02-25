العيادات السعودية تتعامل مع 2781 حالة في مخيم الزعتري 

قدّمت العيادات التخصصية السعودية التابعة للحملة الوطنية السعودية في مخيم الزعتري، الخدمات الطبية العلاجية لـ 2781 حالة من الأشقاء السوريين في كافة التخصصات الطبية خلال الأسبوع 216 من بدء تقديم الخدمات هناك. ودونت سجلات العيادات خلال هذا الأسبوع 826 حالة في عيادة الأطفال ممن يعانون من الأمراض الموسمية، كما استقبلت عيادة القلب 70 مراجعاً، والنسائية 180 مراجعاً، فيما تلقى 249 سورياً العلاج في عيادة الأسنان، وتعاملت عيادة الجراحة مع 50 حالة، والعظام 186 حالة، وتعاملت عيادة الجلدية مع 387 حالة قدم لها العلاج المناسب، وبلغ مراجعو عيادة الأذن 276 حالة، أما عيادة التطعيمات فاستقبلت 117طفلاً قدمت لهم اللقاحات اللازمة، ضمن برنامج الحملة الوطنية السعودية الطبي»شقيقي صحتك تهمني» وأجرى قسم المختبر 106 تحليلاً مخبرياً.

وأشار المدير الطبي للعيادات الدكتور حامد المفعلاني إلى أن العيادات تقدّم الخدمات الطبية للمراجعين من الأشقاء اللاجئين السوريين بشكل منتظم، بحيث يتم التعامل مع كل حالة مرضية من خلال العيادة المختصة لتحقيق أفضل نتائج طبية ممكنة، مضيفاً أن العيادات توفر المعدات الطبية المتطورة التي تحقق أفضل النتائج.

من جهته أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن العيادات السعودية تقوم ومن خلال كوادرها الطبية بالسعي إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية للأشقاء اللاجئين السوريين في بيئة اللجوء.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٠) صفحة (٢) بتاريخ (٢٥-٠٢-٢٠١٧)