جولة ملكية لدعم الاقتصاد وتطوير العلاقات

يطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الأسابيع المقبلة جولة آسيوية، في إطار زيارته للدول الصديقة، من أجل التباحث مع قادتها في عديد من المواضيع التي تهم القارة والأوضاع الدولية والعلاقات الثنائية.

ويتضمن جدول زيارات خادم الحرمين كلاً من الصين واليابان وماليزيا وإندونيسيا والمالديف.

ويتوقع المراقبون أن تدفع الجولة المملكة باتجاه تنويع شراكتها الاستراتيجية مع دول شرق آسيا، وأن يكون لهذه الجولة دور محوري مؤثر في مسار علاقات المملكة بتلك الدول الخمس في مختلف المجالات، إلى جانب أهميتها الاقتصادية والسياسية، خاصة مع إعلان المملكة عن رؤيتها 2030.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٠) صفحة (١) بتاريخ (٢٥-٠٢-٢٠١٧)