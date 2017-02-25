تشيع شهيد الواجب العريف الجعفري

أدت جموع المصلين في مركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا بمنطقة جازان اليوم، صلاة الميت على العريف علي بن يحي الجعفري، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي، وذلك بجامع القوز الكبير بقرية القوز.

وتقدم المصلين رئيس مركز قوز الجعافرة نزار بن معدي التركي وعدد من ضباط القوات المسلحة وزملاء وأقارب الشهيد.

وعقب الصلاة قدم رئيس مركز قوز الجعافرة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، وتعازي أمير منطقة جازان لوالد الشهيد وذويه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر ذوو الشهيد من جانبهم عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.