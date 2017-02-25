تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باقتلاع تنظيم “داعش” الإرهابي من جذوره، وأعلن أن أولويته تتمثل في أمن الشعب الأميركي.

وقال ترامب، في كلمة أمام المؤتمر السنوي للمحافظين الأميركيين بولاية ميرلاند: “إن إدارته ستعمل على إبعاد الإرهابيين عن البلاد، ولن يردعنا أحد عن المضي قدماً في هذا المسار”، وتعهد بتطوير قطاعات الجيش كافة، وأضاف “لن يكون بوسع أحد تحدينا عسكرياً”.

وبشأن الجدار الحدودي مع المكسيك، أكد الرئيس الأميركي أن عمليات تشييده ستبدأ قبل الموعد المقرر بكثير، وأنه سيتم إخراج المجرمين وتجار المخدرات من البلاد.

وفيما يتعلق بالتجارة، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، وستهتم فقط بعقد شراكات تجارية ثنائية.