كشفت إدارة برنامج حساب المواطن أن مراكز البحوث لن تتمكن من الاطلاع على قاعدة بيانات المواطنين في البرنامج، مؤكدة أنها تعتبر سرية، ولا يمكن الاطلاع عليها لأية جهة.

وأوضح المشرف على البرنامج أن بيانات المواطنين والأسر السعودية المتوافرة من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن تخضع للأنظمة والسياسات المعمول بها في المملكة، بشأن المحافظة على سرية المعلومات، وحمايتها، ولن يسمح بالاطلاع عليها إلا للمختصين بالبرنامج، لمساعدتهم في تحديد سياسات الدعم الذي سيتم توجيهه للمواطنين من خلال البرنامج.