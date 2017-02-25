11 قتيلا في هجومين على فرعين للأمن بحمص

استهدف تفجيران انتحاريان مركزين أمنيين في محافظة حمص، وأسفرا عن مقتل 10 عناصر بالإضافة إلى ضابط كبير.

وأفادت المصادر أن الهجومين استهدفا فرعي أمن الدولة والأمن العسكري في حي الغوطة وسط مدينة حمص، وإن الضابط الذي قتل هو برتبة عميد من دون تأكيد الأنباء التي ترددت عن أنه رئيس فرع الأمن العسكري.

وكانت “شبكة شام” السورية المعارضة نقلت عن ناشطين قولهم إن فرع أمن الدولة في حي الغوطة وفرع الأمن العسكري تعرضا لعمليات هجوم وتفجير.

وتحدثت مصادر محلية عن وقوع العديد من القتلى والجرحى في صفوف القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية.