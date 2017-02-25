مجهولون يحرقون فرع بنك الجزيرة بالقطيف

أقدم مجهولون على إضرام النار في فرع بنك الجزيرة بمحافظة القطيف، ولاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة.

وأكدت مصادر لـ”الشرق” بأن موظف الحراسات الأمنية للبنك أكد للجهات الأمنية مشاهدته لمجهولين قاموا بإشعال النيران في البنك الذي يقع على امتداد طريق أحد بالقطيف ولاذوا بالفرار.

من جانبة أوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بأنه عند الثانية والربع من صباح اليوم السبت ٢٨-٥-١٤٣٨ تبلغت شرطة محافظة القطيف عن مباشرة الدفاع المدني لاخماد حريق بداخل غرفة جهاز الصرف الآلي لاحد البنوك الواقعه على شارع أحد بمحافظة القطيف اسفر عنه تلفيات خارجية بالغرفة وجهاز الصرف الالي.

وللاشتباه في جنائية الحريق جراء ما تم العثور عليه من اثار لمواد بتروليه بالموقع، باشر المختصون بالشرطة اجراءات الضبط الجنائي للحادثة والكشف عن ملابساته.