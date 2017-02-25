في زيارة غير معلنة..

وصل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة مفاجئة. وهي الأولى للجبير إلى العراق.

واجتمع الجبير لدى وصوله بنظيره العراقي إبراهيم الجعفري.

وعقد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي محادثات مع وزير الخارجية السعودي.

ومن المقرر أن يبحث الجبير مع المسؤولين العراقيين خلال زيارته لبغداد مسائل تتعلق بأمن المنطقة و مكافحة الإرهاب، والتعاون بين البلدين.