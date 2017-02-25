وصل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة مفاجئة. وهي الأولى للجبير إلى العراق.
واجتمع الجبير لدى وصوله بنظيره العراقي إبراهيم الجعفري.
وعقد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي محادثات مع وزير الخارجية السعودي.
ومن المقرر أن يبحث الجبير مع المسؤولين العراقيين خلال زيارته لبغداد مسائل تتعلق بأمن المنطقة و مكافحة الإرهاب، والتعاون بين البلدين.
أبوعبدالله الاصلي
أعتقد أن زيارة وزير الخارجيه السعودي..،رسالة حب وافهام للإخوة العراقين أننا أخوه
واننا معكم …وتطالبهم بمواجهة التطرف والإرهاب ….وأكد الجبير ان إخوتهم السعوديون يؤيدون ماتقومون به بالعراق في مواجهة الإرهاب بدون تردد ولكم الافضليه والاولويه في طرد الارهابيين من بلادكم ونحن ندعمكم ومعكم …
لأن القضاء على الارهاب هدف مشترك …..
وكل ذلك يصب للإجابة لمن يتسآل وماذا سيحدث في الموصل بعد تطهيرها من الإرهاب ؟!…….
أعتقد أنها رسالة أخوه محبه للعراق أن ينظم مع إخوته في السعوديه وان يتوحد جميع العراقيين بكل مذاهبهم وأعراقهم وأديانهم ليكونوا كتلة واحده في محاربة الإرهاب ومن ثم التفرغ لتطوير بلادهم وتنميتها بتطهيرها من الإرهاب …،
وليس هناك جدل أن إيران هي راعية الإرهاب في العالم العربي …وان هناك أصابع مندسه لإيران لن يقطعها ولن يزيلها إلا اتحاد الاخوه العراقيين وان يعودوا بقوه
لامتهم العربيه …ويعيدوا بناء بلدهم العظيم العراق …
ولكن الأهم من كل ذلك أن زيارة الجبير حث للاخوه العراقيين وكذلك رسالة سلام
لإيران بأن يصدقوا مع أنفسهم…
وان لايتدخلوا في شؤن العراق إلا بما يعود بالخير وبحكم الاخوه الاسلاميه وحق الجوار….
وكلها دوافع خلقت وحفزت للقيام بهذه الزياره من معالي وزير الخارجيه السعودي لبلده الثاني العراق ؟!!.،، وأنها زيارة صادقه وداعمه للاخوه في العراق للتشجيع في إعادة وبناء علاقات…
يتبع2…..
وكلها دوافع خلقت وحفزت للقيام بهذه الزياره من معالي وزير الخارجيه السعودي لبلده الثاني العراق ؟!!.،، وأنها زيارة صادقه وداعمه للاخوه في العراق للتشجيع في إعادة وبناء علاقات جديده مع جيرانها العرب مبنيه على الاحترام والتعاون وتحذير قوي لإيران ودعوة لها بعدم التدخل في شؤن العرب وبلاد العرب ؟!!…
فهل وصلت الرساله ..،وهل استوعبت معنى هذه الزياره إيران ؟!….
الأيام القادمه ستثبت ذلك ….
أبو عبدالله الاصلي….
زيارة وزير الخارجيه السعودي…تعكس اهتمام المملكه بكل الدول العربيه وخصوصا الجاره العراق التي تربطنا بها روابط عديده وأهداف مشتركه ومن اهم هذه الروابط
والاهداف مايلي:-
- حدود مشتركه بيننا .
- قبائل متداخله في البلدين من شيعة وسنه ؟!!..
- علاقات تجاريه عميقه وقديمه.
- مشاركه في حرب الإرهاب الذي يهدد البلدين .
- العمل على إعادتها إلى حضيرتها العربيه .
- المشاركه في الحل لما بعد القضاء على الارهاب بكل أشكاله ومصادره.
- إرسال رسالة سلام لإيران أن تكف عن التدخل في شؤن العراق… وان العرب لن يتركوا أهم بلد عربي لعبث إيران وعليها الخروج سلميا وترك العراق لأهله جميعا وبكل طوائفهم وقومياتهم على حد سواء ….أي القضاء على كل ما يولد الطاءفيه وهي الورقة السيئه التي يلعب بها أعداء العراق …
وزيارة معالي الوزير …..هي دخول سلمي للعراق بدون سلاح ؟!!…،وذلك ماتترجمه زيارة وزير الخارجيه …فهل تصل الرساله السلميه التي تؤكد على الطلب من إيران برعاية حق الجوار لأحد أهم بلاد العرب العراق ؟!!!…
وهذا رد على زيارة الرءيس الإيراني للكويت وعمان …إن كانت حكومته صادقه في خلق علاقات طبيعيه مع جيرانها العرب الخليجيين ..،بل ومع كل العرب من الخليج إلى المحيط …. نتمنى أن تتحقق امانينا ….وما انا الا مواطن ولست مسؤلا اعبر عن امنياتي وتصوراتي لزيارة…