تدريب 2949 موظف حكومي

يستقبل معهد الإدارة العامة خلال هذا الأسبوع ابتداءً من يوم الغد، 2979 موظفًا حكوميًا، للالتحاق بـ 126 برنامجًا تدريبيًا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري.

وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام، ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق 1041 موظفًا حكوميًا، بـ 43 برنامجاً تدريبياً، هي: إدارة الأداء الوظيفي، ادارة الايرادات والنفقات العامة، إدارة الجودة الشاملة، إدارة الوقت، إدارة خادم مايكروسوفت Share Point، ادارة نظام التشغيل Windows – محطة العمل، أساسيات البنية التحتية لتقنية المعلومات ITIL، أساسيات أمن المعلومات، أساسيات شبكات الحاسب الألي، إعداد المدربين، إعداد المراسلات، إعداد وتحديث المخططات الإقليمية، أعمال تصميم المشاريع الإنشائية، الأساليب الإحصائية في الدراسات الميدانية، الإشراف المالي الحكومي، الأعمال التجارية، الإلقاء الفعال، التكشيف والاستخلاص، الجداول الإلكترونية (Excel)، الجرائم المعلوماتية، العروض التقديمية (Power Point)، القيود المحاسبية الحكومية، المرافعات أمام الجهات الشرعية، المنازعات القانونية للموظف العام في الوظيفة العامة، تحليل العلاقة بين المتغيرات، تخطيط الموارد البشرية، تطوير خدمات المستفيدين، تقييم دراسات الجدوى للمشاريع، حل المشكلات واتخاذ القرارات، حماية الملكية الفكرية، مباشرة الأموال العامة، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة الفعاليات، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، ادارة الميزانية، أصول المحاسبة الحكومية، الاتصال الفعال في العمل، الأرشفة الإلكترونية، تحليل السلاسل الزمنية.

وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة يلتحق 774 موظفًا حكوميًا، بـ 30 برنامجًا تدريبيًا، هي: إجراءات التقاضي أمام ديوان المظالم، إدارة الأداء الوظيفي، ادارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل، إدارة نظم المعلومات الصحية، استراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها، إعداد التقارير، إعداد المراسلات، الترقيات وتخطيط المسار الوظيفي، العروض التقديمية (Power Point)، القيود المحاسبية الحكومية، برمجة تطبيقات النوافذ بلغة #C، برمجة قاعدة البيانات MS Access، تجهيز وترتيب المستودعات، تحليل العلاقة بين المتغيرات، تطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، عمليات تخزين المواد، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات التفاوض، مهارات السكرتارية الإبداعية، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، أصول المحاسبة الحكومية، إعداد التقارير الإحصائية، الاتصال الفعال في العمل، الأرشفة الإلكترونية، التقارير المالية الحكومية، التنسيق الاداري، تخطيط عمليات الشراء، مهارات بناء فرق العمل.

وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية يلتحـق 582 موظفًا حكوميًا، بـ 25 برنامجًا تدريبيًا، هي: إدارة الاجتماعات، إدارة النزاع في بيئة العمل، إدارة الوقت، إدارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل، إعداد الخطط الخمسية، التخطيط التنفيذي، الحسابات الختامية الحكومية، الحقوق والمزايا المالية للموظف، القيود المحاسبية الحكومية، لغة الاستفسار الإجرائية PL/SQL في بيئة Oracle، مباشرة الأموال العامة، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات السكرتارية الإبداعية، هندسة البرمجيات، إعداد التقارير الإحصائية، الاتصال الفعال في العمل، التقارير المالية الحكومية، الضمانات البنكية، إنهاء الخدمة، تحفيز الموظفين، تصميم الاستبانة، توزيع العمل، سلوكيات الوظيفة العامة، مهارات بناء فرق العمل.

وفي فرع المعهد النسائي بالرياض تلتحق 216 موظفة حكومية بـ 9 برامج تدريبية، هي : استراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها، إعداد المراسلات، الترقيات وتخطيط المسار الوظيفي، القيادة الإدارية، بناء المكتبات الرقمية، منازعات العقود الإدارية، مهارات التعامل مع المستفيدين، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، التنسيق الإداري.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير يلتحق 366 موظفًا حكوميًا بـ 19 برنامجًا تدريبيًا، هي: إدارة الوقت، أساسيات نظام التشغيل UNIX، إعداد التقارير، إعداد المراسلات، الإبداع الإداري، الجداول الإلكترونية (Excel)، الجرائم المعلوماتية، الحسابات الختامية الحكومية، تطوير خدمات المستفيدين، لغة الاستفسار البنائية SQL، مهارات التعامل مع المستفيدين، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، إعداد التقارير الإحصائية، الأرشفة الإلكترونية، التقارير المالية الحكومية، التنسيق الاداري، توزيع العمل، سلوكيات الوظيفة العامة، مهارات بناء فرق العمل.