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«الطيران المدني» توافق على تحويل مطار الملك فهد الدولي…
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جماعة مشاريع من الباطن تقاسمو الكيكه يا ساتر أستر راح المشروع وطي .
بعد ما شفنا كثرة المشاريع المتعثّره والسيول التي كشفت المستور كل ما طلّت وهلّت مطرها عقربيه، حبّذا لو أن دولتنا الكريمه المعطاء تعمّد كل مرفق أن ينفذ المشروع التابع له بنفسه لا مقاولون ولا هم يحزنون .
عبدالرحمن الواصل
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كاريكاتير
صحيفة الشرق - العدد 1911 - نسخة جدة
صحيفة الشرق - العدد 1911 - نسخة الدمام
صحيفة الشرق - العدد 1911 - نسخة الرياض
الحبس 3 سنوات ونصف السنة لأمريكي قطع خنصر
امرأة بساطور
جماعة مشاريع من الباطن تقاسمو الكيكه يا ساتر أستر راح المشروع وطي .
بعد ما شفنا كثرة المشاريع المتعثّره والسيول التي كشفت المستور كل ما طلّت وهلّت مطرها عقربيه، حبّذا لو أن دولتنا الكريمه المعطاء تعمّد كل مرفق أن ينفذ المشروع التابع له بنفسه لا مقاولون ولا هم يحزنون .