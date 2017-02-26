ناصر الخضر
«العالم الافتراضي» واقع مدهش.. والقادم !!!..
لم نعد بمعزل عن العالم الافتراضي بكل فصوله وبرامجه ومقتنياته وأجهزته التي يتسابق المفكرون وصناع التقنيات في سباق محموم يسابق عقارب الزمن لإمدادنا بما يفوق أحلامنا وتطلعاتنا،منها وأصبحت هذا الصناعة تأخذ الحيز الأكبر من الاهتمام والاستراتيجيات المستقبلية للنمو، فبحسب الدراسات التنبؤية للاستثمارات التي ستضخ لبرامج التحول الرقمي سيتم رصد ما يتجاوز (30) تريليون دولار على المدى البعيد ستوجه للتطوير في القطاعات المصرفية والتأمين والسياحة وتجارة التجزئة والتعليم والصحة.
استخدام هذه البرامج لم تٌحصر في مجالات التسلية والمرح فقط عند الأطفال مثلاً أو التواصل الاجتماعي عند الشباب وكبار السن لتعويض النقص الاجتماعي الذي يعانون منه، ولكنه أصبح واقعاً لمن يريد الفائدة وتسهيل أمور حياته وتطوير قدراته وتنوع معارفه، فمثلاً برامج التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، واتساب، انستجرام وسناب.. وغيرها) أضحت السمة الشخصية الملازمة التي تستأثر بجزء كبير من وقت واهتمام أفراد المجتمع لتعزيز العلاقات الاجتماعية وتبادل الأخبار والخبرات والنشر المعرفي والتجارة الإلكترونية.
عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية نما وتجاوز (22.5) مليون مستخدم بنهاية عام 2016 م، فيما زاد الصرف على البرامج الرقمية للشركات المزودة في المنطقة (62%) العام الماضي، جزء كبير منها ذهب لقطاعات التعليم والصحة والطاقة والأعمال والنقل والبنية التحتية، وتوجد فرص توسعية تتطلب استثمار (54) بليون دولار لتغطية مشاريع التقنية والاتصالات سيقود لتوفير فرص وظيفية متاحة لـ (340.000) عامل في قطاع الاتصالات والتقنية خلال العشر سنوات المقبلة، وللمعلومية فالسعودية تُعد ضمن أكبر (48) دولة لمقدمي ومستخدمي الخدمات الرقميّة المتطورة، حيث تضاعفت حركة نقل البيانات لآخر خمس سنوات عشر مرات، والاستخدام الشهري لحاملي الأجهزة الذكية تجاوز ثلاثة أضعاف دولة ألمانيا وضعفي دولة بريطانيا.
هذه النقلة النوعية في وسائل الاتصال والتواصل مكنت المستفيدين من تسهيل أمورهم في شتى المجالات وفتحت الأبواب لمتابعة كل ما يستجد في العالم وإجراء كافة المعاملات الحكومية والتجارية والعملية بيسر وسهولة، وما سيأتي في المستقبل لا يمكن حصره أو وضع إطار لحدوده، فمختبرات الأبحاث والتطوير ترسل لنا مؤشرات لتقنيات مستقبلية وحزماً متطورة تقدم حلولاً وابتكارات أعلى من سقف طموحاتنا ومما نتوقعه لكافة شرائح المجتمع أفراداً أو هيئات، ومع هذه الفوائد الجمة لعله من المفيد أن ننوه لما يجب علينا أن نقوم به بالحرص على النشء من الإدمان بالاستخدام المتواصل لتلك البرامج وترك واجباتهم اليومية والانجرار خلف المواقع المشبوهة عقائدياً وإباحياً أو خلف مروجي الأفكار الهدّامة فهناك ثغرات يسهل على المخربين الوصول للمجتمع وتحقيق أهدافهم ومخططاتهم لو غاب الرقيب الشرعي أو الرقيب الذاتي وأيضاً الحرص على الحد من الاستخدام المفرط للألعاب الإلكترونية أو برامج النظارات المتنوعة والمتطورة والروبوتات التي تجعله يخرج عن واقعه المألوف وينغمس في عالم افتراضي ينسيه إنسانيته وحقيقته واحتياجاته الواقعية.
السلام عليكم ورحمة الله
اثرت نقطة هوس اجتماعي اصبحنا مستعمرين بالعالم الافتراضي حياتنا والله ماصار لها قيمة كلنا نعمل من خلف شاشات صغار يتطاولون على الكبار وهذيان مجنووووون وسهولة اختراق منازلنا ويارب سترك
العالم يصنع ونحن نطبق اصبحنا فار تجارب يتقاذفونا بينهم وميعوا قيمنا وثقافتنا
شكرا استاذ ناصر
وضعت يدك على الجرح اخي ناصر
عالم متطور يلاحقنا بتقنيات والله عقولنا لم تعد تستوعبها
الحذر من السلبيات واجب والاهتمام بما فيها من فوائد لتطوير قدراتنا ومجتمعنا
اشكرك على مقالك!
مع التحية للكاتب فيما نشر فمقالتك استاذي فتحت لموضوع شائك نعاني منه كمجتمع ففيه فوائد وفيه سلبيات وبين هذه وتلك وفي المنطقة الرمادية نعيش توهان يسهل على المتربصين استغلالنا ..
نحن عالم النساء في خطر ان لم نحذر من الشره في تحول حياتنا الى انغماس في هذا العالم
علينا أن نحرص على بيوتنا ، وخصوصياتنا فهي تخترق ولن لنرتدع الا بوقوع الفاس في الرأس
دوري كمعلمة ان انبه للخطر ودوري كمدبرة منزل ان انبه ابنائي وبناتي للسلبيات التي ستقرع ابوابنا ان لم نراقب باهتمام ولا نتركهم سلعة فيمن لا يخافون الله .
شكرا لمقالك الجميل