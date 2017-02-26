على مدى الأعوام الستة الماضية؛ فتحت لي صحيفة «الشرق» – كغيري من كتاب الرأي السعوديين – منبرها الصحفي لنقل احتياج المواطن السعودي وللتعبير عما يطرأ على واقعه المعيشي من تحولات وتبدلات اجتماعية واقتصادية.

ولقد عملت في الماضي كمعلم لمادة اللغة الإنجليزية لثلاثة أعوام ، وأعي جيداً هموم المهنة ومتطلباتها المتعددة والمتزايدة عاما بعد آخر. وما التوجه الحديث حول جعل مؤشرات الأداء كمحك لحوكمة الأداءات التدريسية والتعليمية بمجملها إلا هو شاهد آخر على إغراق معلمينا ومعلماتنا بمزيد من الأعباء.

ولقد كتبت مقالين في هذه الصحيفة العامرة في الماضي تصب في جانب إبراز الجهد المطرد الذي يبذله معلمونا ومعلماتنا في سبيل تحقيق رسالتهم السامية في تنشئة أبنائنا وبناتنا وتعليمهم أبجديات العملية التعليمية والتربوية بشكل عام.

أحدهما عنونته بـ «معلم في مهب الريح» ونشر بتاريخ 12/12/2014م، وآخر حمل عنوان «المعلم وغده الواعد» في 11/12/2016م. وفي كلا المقالين قد طرحت جملة من المطالب المشروعة لمعلمي ومعلمات هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً.

وأذكر جيداً أني قد وصفتها بكونها استحقاقا مرحليا مشروعا ؛ لا مطالب فئوية. مرد ذلك إدراكي الواعي لواقع هذه الفئة التي ائتمناها على فلذات الأكباد كي تربي قبل أن تعلم. فكيف لا نمنحها ما تستحقه من تقدير وتكريم على الصعيدين المادي والعيني والمعنوي.

وكنت قد أشرت في هذين المقالين ؛ إلى ضرورة حصول منسوبي التعليم العام على التأمين الصحي، وقد بدأت بشائر هذا المطلب تتحقق الأسبوع المنصرم. حين قامت وزارة التعليم – مشكورة – بتوقيع اتفاقية مع شركة الراجحي للتأمين التعاوني في يوم الأربعاء الموافق 25/5/1438هـ ، لتوفير غطاء تأميني طبي اختياري لكافة منسوبي وزارة التعليم وأفراد أسرهم. وهذه لعمرو الله خطوة تستحق الثناء من لدن وزارة تعليمنا الموقرة.

لكن بقي الأهم، ويمكن تلخيصه في جملة من النقاط سأسردها هنا على عجالة كي أضمن أن مساحة مقالي الأسبوعي ستتمكن من احتوائها، وتشمل:

– سلم رواتب المعلمين لم يطرأ عليه أي تغيير منذ قرابة الثلاثة عقود. ولقد بدّلت وحُسّنت غالبية دخول موظفي الدولة خلال الأعوام المنصرمة. في حين بقي السلم الوظيفي للمعلم كما هو ولم يجر عليه أي تغيير. فما أن يبلغ آخر علاوة في مستواه الوظيفي حتى يتم تجميده على ذلك. فكم سيكون من الإيجابي والتعزيزي لدافعية المعلم كي يعطي أكثر، أن يتم مستقبلاً عند تحسن موقفنا المالي وتجاوزنا أزمة انخفاض سعر برميل النفط. أن تظل – على الأقل – العلاوة تدفع للمعلم بلا انقطاع أو توقف خلال سنوات خدمته طالما بقي يؤدي مهام عمله الوظيفية.

– كذلك يقضي المعلم قرابة 32 عاما في الخدمة وقد تزيد. في حين يظل نصابه يدور في فلك 24 حصة. وهو رقم يعد كارثيا مقارنة بالأعباء الوظيفية الملقاة على عاتق المعلم خاصة مع تبني وزارة التعليم منهجية التعلم النشط المنبثق من المدرسة البنائية في التعليم، فلو خفض نصاب المعلم الذي يكون قد أمضى في سلك التعليم أربعة أعوام فأكثر من الحصص فسيتمكن من التركيز أكثر على الجزئيات البنيوية الصغرى للمحتوى التدريسي، وحينئذ سنتمكن من تغيير معادلة التعليم ودفعه باتجاه الأحسن. ويمكن تحقيق هذا الهدف عبر تطبيق نظام الرتب التصنيفية للمعلمين والمعلمات.

– كما أن معالجة قضية معلمات البند 105؛ قد أضحت حتمية علينا التفكير فيها جدياً؛ وكيف لا؟ وهناك السنوات العداد قد انمحت من أعمارهن وهن يعلمن ويربين ثم عندما يرفعن عقيرتهن بالمطالبة بحقهن الوظيفي نرد عليهن بقولنا: ما الذي جعلكن توقعن بأيديكن على قرار التوظيف على هذا البند. ونسينا أو تناسينا بأنه كان حلا مفروضا عليهن حينئذ كي تتمكن وزارة التعليم من تسيير العمل التعليمي والتربوي بمدارسنا العامرة.

ومني لوزير التعليم هذا الطرح الذي يصب في صالح إحقاق الحق لشريحة هو مسؤول عنها بالمقام الأول، ومنه الفعل الأدائي الإجرائي المنصف القادم بعون الله.