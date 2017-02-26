الحاجي يعقد قرانه

العريس مصطفى

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الأحساءالشرق

احتفل مصطفى بن علي الحاجي بعقد قرانه على كريمة الحاج يوسف بن يعقوب الخليفة بمدينة المبرز، بحضور زملاء العريس والأهل والأصدقاء.

العريس مع والد العروس الحاج يوسف الخليفة

وهنا مع اشقائه حيدر وعيسى ومحمد وعبدالله

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١١) صفحة (٧) بتاريخ (٢٦-٠٢-٢٠١٧)
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