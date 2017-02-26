احتفل مصطفى بن علي الحاجي بعقد قرانه على كريمة الحاج يوسف بن يعقوب الخليفة بمدينة المبرز، بحضور زملاء العريس والأهل والأصدقاء.
الحاجي يعقد قرانه
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١١) صفحة (٧) بتاريخ (٢٦-٠٢-٢٠١٧)
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Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
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الف الف الف مبروك ياشقيقي