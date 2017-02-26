الحاجي يعقد قرانه

احتفل مصطفى بن علي الحاجي بعقد قرانه على كريمة الحاج يوسف بن يعقوب الخليفة بمدينة المبرز، بحضور زملاء العريس والأهل والأصدقاء.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١١) صفحة (٧) بتاريخ (٢٦-٠٢-٢٠١٧)