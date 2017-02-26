جموع المصلين تؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب العريف الجعفري

أدت جموع المصلين في مركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا بمنطقة جازان، أمس، صلاة الميت على العريف علي بن يحيى الجعفري، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي، وذلك في جامع القوز الكبير بقرية القوز.

وتقدم المصلين رئيس مركز قوز الجعافرة نزار بن معدي التركي، وعدد من ضباط القوات المسلحة وزملاء وأقارب الشهيد.

وعقب الصلاة قدم رئيس مركز قوز الجعافرة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد- حفظهم الله- وتعازي سمو أمير منطقة جازان لوالد الشهيد وذويه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر ذوو الشهيد من جانبهم عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١١) صفحة (٥) بتاريخ (٢٦-٠٢-٢٠١٧)